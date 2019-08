V Španiji spet divjalo neurje: na Majorki orkanski veter odkrival strehe

Španske Balearske otoke je prizadelo močno neurje, ki je povzročilo tudi hudourniške poplave. Najhuje je bil prizadet otok Majorka. Reševalne službe so morale opraviti 134 intervencij, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Televizije so prikazovale dramatične posnetke. V manjšem mestu Santanyi na zahodu otoka je narasel potok preplavil most in odnesel avto. Voznica se je rešila skozi okno in odplavala na varno. Zaradi slabega vremena so preložili številne lete.