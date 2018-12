V španski vasici zaradi visoke starosti prebivalcev v novo leto vstopili opoldne

V španski gorski vasici Villar de Corneja so v novo leto vstopili že ob 12. uri, čeprav leži v srednjeevropskem časovnem pasu. Predčasno so silvestrovali predvsem zaradi visoke starosti skupno 37 prebivalcev, ki so v povprečju starejši od 80 let.

Okoli 70 prebivalcev in obiskovalcev si je na glavnem trgu točno opoldne zaželelo srečno novo leto, v skladu s špansko tradicijo ob prehodu v novo leto pa je vsak pojedel 12 grozdnih jagod, ob vsakem udarcu zvonov na mestni hiši po eno. Zaradi visoke starosti niso nazdravili s penino ampak z jabolčnim vinom. Županja Carmen Hernandez je pojasnila, da gredo prebivalci vasi zaradi svoje starosti spat krepko pred polnočjo, poleg tega pa je ponoči preveč mraz zanje, da bi se zbrali na trgu. Predčasno praznovanje novega leta so sicer v vasi, ki leži v provinci Avila, uvedli že leta 2004. Pobudo za zgodnejše praznovanje je dala prav sedanja županja, ki poudarja, da bodo novo leto opoldne praznovali tako dolgo, dokler bo vas obstajala. Zaradi množičnega izseljevanja s španskega podeželja v vasici živi vse manj ljudi. V 50. letih prejšnjega stoletja je imel Villar de Corneja 350 prebivalcev, lani 41, letos pa še 37, med njimi jih le 13 v kraju živi stalno.