V Splitu iz ročke za dizel steklo vsaj 18.000 litrov bencina

Vozniki, ki so na bencinski črpalki Smokovik pri nakupovalnem središču Mall of Split od nedelje točili bencin namesto dizla, se bodo znašli v velikih težavah in bodo morali poiskati pomoč avtomehanikov, če je še niso, na svoji spletni strani poroča Slobodna Dalmacija.

Zaposleni na črpalki so za Slobodno Dalmacijo na kratko dejali, "da se takšne stvari zgodijo". Voznike so napotili na Inin brezplačni telefon za pritožbe, kjer lahko zahtevajo odškodnino.

Na napako je opozoril omenjeni voznik, ki se je po nakupu goriva na postaji Smokovik odpravil na daljšo vožnjo in se soočil z okvaro motorja. Na servisu so ugotovili, da je imel v rezervoarju bencin namesto dizla.

Napovedali izplačilo odškodnin

Medtem so iz Ine danes pojasnili, da je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah prišlo do nenamerne napake delavcev, ki so v cisterno tovornjaka natočili dizelsko gorivo namesto bencina, ki so ga potem natočili tudi v tank na postaji Smokovik v Splitu.

Prodajo spornega goriva so ustavili v ponedeljek zjutraj, po opozorilu prvega kupca. Do takrat je bilo izdanih nekaj manj kot 100 računov, so zapisali na spletni strani Ine. Kupcem so se opravičili za nevšečnosti in napovedali izplačilo odškodnin vsem voznikom, ki so utrpeli škodo.

Potrdili so, da so na črpalki Smokovik zdaj vsa goriva ustrezna ter napovedali, da bodo vsem kupcem do konca tedna prodajali premium goriva po ceni navadnih.