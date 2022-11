Več primerov okužbe s salmonelo na vzhodu Slovenije

Prve informacije o tem, da je prišlo do suma okužbe s salmonelo pri več ljudeh, so prišle iz Murske Sobote. Štirje so se po pomoč zatekli v tamkajšnjo splošno bolnišnico.

Daniel Grabar, direktor SB Murska Sobota, pravi: "Ja, tekom vikenda so se pojavili prvi sumi na okužbo pri štirih pacientih, ki so bili zaradi prebavnih težav tudi med vikendom hospitalizirani." Vsi štirje pacienti so imeli simptome akutnega vnetja prebavil, vse štiri so nemudoma hospitalizirali.

"Dejansko je šlo za prebavne težave z bruhanjem in drisko, tudi obnemoglosti ob tem, sicer ni bilo hudo stanje, vendar, da se ne bi poslabšalo, smo jih hospitalizirali," še dodaja Grabar. O sumu na salmonelozo, na nalezljivo bolezen, ki jo povzroči prav bakterija salmonele, so obvestili murskosoboško enoto NIJZ, ta pa Upravo za varno hrano. Na upravi že potekajo poizvedovanja o tem, kje in s čim bi se lahko okužili.

O zdravljenju je Grabar povedal sledeče: "Dejansko navedbe so bile, kaj so pač v tem času jedli, mi smo obvestili epidemiologe, ki potem ugotavljajo tudi izvor. Mi smo pač identificirali salmonelo in jo na tak način tudi zdravili."

Po neuradnih informacijah naj bi bilo vsem štirim obolelim skupno, da naj bi pred tem zaužili v eni od trgovin kupljen biftek. A vir okužbe vsaj za zdaj še ni potrjen, razlagajo na NIJZ. So pa presenetili s podatkom, da je obolelih za salmonelozo še več. Trenutno imajo potrjenih že 10 primerov, kar je neobičajno visoka številka, sploh za ta letni čas. Število okužb pa bi, opozarjajo, znalo še narasti. Vseh 10 trenutno potrjenih primerov prihaja iz vzhodnega dela Slovenije: Pomurja, Koroške in Savinjske. Pri obolelih, ki so jih hospitalizirali v Murski Soboti, k sreči hujših zapletov ni bilo. Tri so že odpustili v domačo oskrbo, četrtega bodo zelo verjetno jutri. A previdnost pri ravnanju s hrano ne bo odveč.

"Glejte, zagotovo previdnost, tudi nekako upoštevati rok uporabnosti hrane, pa način priprave hrane, tako da ljudje nekako upoštevajo te ukrepe," o preventivi pove Grabar.

S salmonelo je namreč največkrat okuženo surovo meso, tudi biftek torej, sicer pa predvsem perutnina in jajca. Zato je treba omenjena živila pred zaužitjem dobro toplotno obdelati. Obenem pa preprečiti navzkrižno kontaminacijo. To pomeni, če na deski režemo surovo meso, na tej isti deski ali s tem istim neočiščenim nožem nikar ne režimo še kruha, denimo, ali katerih koli drugih živil.