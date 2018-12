V spodletelem ropu v Braziliji več mrtvih, med njimi tudi otrok

Roparji so banki v mestu Milagres napadli še pred zoro. A policija je hitro prišla na kraj dogodka, nakar je izbruhnilo streljanje.

Roparji so nato skušali pobegniti, in sicer z letalom, na poti na letališče pa so na cesti s tovornjakom postavili barikado in zajeli talce iz avtomobila, ki se je moral ustaviti.

Kasneje so jih postrelili, policija pa naj bi ustrelila njih. Štirje talci, med njimi otrok, so bili sicer člani iste družine.

Zaenkrat še ni znano, ali so poleg talcev zares ubiti roparji ali policisti.

Župan mesta Milagres je dejal, da so roparji talce pobili potem, ko je posredovala policija. Dva napadalca sta bila aretirana, poroča britanski BBC.

Podatki o umrlih se sicer nekoliko razlikujejo. Predstavnik guvernerja je povedal, da je umrlo 12 ljudi, med njimi 6 policistov.