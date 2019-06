V Veliki Kladuši izbruhnil pretep med migranti, poškodovani tudi policisti

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva unsko-sanskega kantona Ale Šiljdedić je za sarajevski časnik Oslobođenjedanes pojasnil, da je najprej izbruhnil fizični obračun med migranti, ki so povzročili tudi gmotno škodo v migrantskem centru. Posredovali so policisti, v katere so migranti nato metali kamenje, kovinske palice in plinske jeklenke. Ob tem so bili ranjeni trije policisti.

Potem ko so na kraj dogodka prišle policijske okrepitve, so vzpostavili red in mir. V policijski postaji v Veliki Kladuši so pridržali 20 nasilnežev. Za najmanj šest od njih bodo zahtevali izgon iz BiH.

Portal Klix.ba pa je objavil posnetek pretepa med skupino migrantov, ki naj bi se zgodil danes okoli 10. ure na ulici blizu sprejemnega centra za migrante.