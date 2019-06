V Srbiji kazensko ovadili Kučana zaradi genocida in razpada SFRJ

Srbski odvetnik Dušan Bratić, ki preiskuje domnevne vojne zločine nad pripadniki JLA, meni da je nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan eden izmed glavnih vojnih zločincev. Proti njemu in še petim drugim osebam je vložil kazensko ovadbo. Kučan se je odzval, da tovrstne trditve ne zaslužijo resnega komentarja.

Na srbskem tožilstvu za vojne zločine so prejeli kazensko ovadbo odvetnika Dušana Bratića, ki preiskuje domnevne vojne zločine nad pripadniki nekdanje JLA in civilnim prebivalstvom med vojno na območju nekdanje Jugoslavije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V ovadbi petim osebam očitajo kršitev mednarodnega prava ženevske konvencije v času oboroženega spopada v obdobju od 27. junija do 7. julija 1991 na ozemlju Slovenije.

Kučan je pred razpadom Jugoslavije bil na čelu Zveze komunistov Slovenije, od leta 1990 pa predsednik predsedstva Slovenije, takrat še jugoslovanske republike. Po tem, ko je stekla slovenska neodvisnost, je postal prvi predsednik Slovenije in funkcijo opravljal dva mandata. FOTO: Miro Majcen

Bratić je po poročanju srbskega časopisa Politika ovadil tudi nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana, poleg njega pa tudi Janeza Slaparja, ki je bil v tem času načelnik TO, in Franca Anderliča, ki je poveljeval eni izmed enot TO. Poleg njih je ovadil še tri osebe, ki naj bi bile "neposredne izvrševalke zločina". V ovadbi po navedbah časopisa Bratić trdi tudi, da je Kučan odgovoren za vojni zločin nad ujetniki in celo za genocid leta 1991. Kazenska ovadba, kot piše Politika, temelji na uboju pripadnikov takratne jugoslovanske vojske (JLA) na mejnem prehodu Škofije na meji z Italijo ter drugih domnevnih zločinih, navedenih v dokumentih, ki naj bi jih v sredo prejelo srbsko tožilstvo za vojne zločine. Sicer mejni prehod napačno imenujejo mejni prehod Škofje.

"Moj komentar je odveč, saj verjamem, da bosta srbska politika in družba sami zmogli objektivno soočenje s politiko Srbije v 90. letih prejšnjega stoletja, ki je sprožila odpor pri praktično vseh narodih nekdanje skupne države. To je bila retrogradna politika, ki je za dolgo obdobje zaustavila razvoj predvsem Srbije, pa tudi drugih republik. Prepričan sem, da samorefleksija o tem obdobju, pa tudi celovitejše ocene takratne politike in njenih posledic Srbijo še čakajo, zato da bi zmogla resen korak naprej na poti do članstva v Evropski uniji. Obtoževanje drugih je beg pred lastno odgovornostjo. Kar pa zadeva mojo odgovornost, o njej bo sodila zgodovina. —Odziv Milana Kučana