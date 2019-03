V Srbiji obeležujejo 20. obletnico začetka bombardiranja Nata

To je bilo prvo oboroženo posredovanje Nata v njegovi zgodovini brez soglasja Varnostnega sveta ZN, podprle pa so ga vse takratne članice zavezništva. Z napadi je prisilil režim srbskega predsednika Slobodana Miloševića k umiku s Kosova.

Zaradi bombardiranja so mnogi Srbi še vedno sovražno nastrojeni do Nata, uradni Beograd pa bombardiranje označuje za agresijo.

Bombardiranje je trajalo 78 dni, vse do 10. junija, ko je Milošević pristal na pogoje mednarodne skupnosti. Vojaški odposlanci Beograda so dan prej v makedonskem Kumanovu podpisali vojaško-tehnični sporazum o umiku vojske ZRJ s Kosova in prihodu mednarodnih mirovnih sil (Kfor). VS ZN je nato 10. junija sprejel resolucijo 1244, na podlagi katere je misija ZN (Unmik) prevzela nadzor nad pokrajino, napotene pa so bile tudi sile Kfor.

S tem je bila končana zadnja vojna na območju nekdanje Jugoslavije. Zahtevala je 13.000 življenj, večinoma kosovskih Albancev. Po podatkih ZN je bilo do marca 1999 z domov pregnanih okoli 400.000 kosovskih Albancev, do konca napadov Nata pa že milijon.