V Srbiji že pozabili na koronavirus? Večni derbi si je s tribun ogledalo kar 20.000 navijačev

Nogometaši Partizana so postali finalisti srbskega nogometnega pokala. Na večnem derbiju so premagali Crveno zvezdo z 1:0. Vse lepo in prav, če ne bi v oči zbodle polne tribune navijačev, ki se niso držali nikakršne distance. Srbija je marca zaostrila ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa in se še pred kratkim ponašala z eno najstrožjih politik glede covida-19, na tribunah pa je zdaj sedelo kar 20.000 ljudi.