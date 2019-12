V Srbiji uspešno presadili testis

Kirurg Miroslav Đorđević z univerzitetne pediatrične klinike v Beogradu je pojasnil, da so presaditev izvedli v torek, trajala pa je šest ur. Darovalec in prejemnik testisa sta 36-letna enojajčna dvojčka.

Đorđević je še povedal, da so prvo tovrstno presaditev na svetu opravili leta 1978 v ZDA. Tudi tedaj so presadili testis enega enojajčnega dvojčka drugemu.

Pri tem se sicer pojavljajo etični pomisleki, saj v testisih nastaja darovalčeva sperma. Otrok moškega s presajenim testisom pa ima tako gensko zasnovo darovalca. Zaradi tega niso izvajali presaditev te žleze.

Presaditev testisa v Srbiji je potekala v okviru programa presaditev spolnih organov, ki ga izvajajo od leta 2011. Med drugim so leta 2017 izvedli prvo presaditev maternice v Srbiji. Ženska s presajeno maternico je 15 mesecev po presaditvi dobila otroka.

Zdravniki na Univerzi Johnsa Hopkinsa v ameriškem Baltimoru so sicer marca lani izvedli prvo presaditev celotnega penisa in mošnje brez testisov na svetu. Operirali so ameriškega vojaka, ki je bil ranjen v Afganistanu, so v ponedeljek sporočili iz univerzitetne bolnišnice.