Lahko bi rekli, da je želja po samostojnosti in uspehu nekaj samoumevnega in nekaj, kar lahko vsak izmed nas doseže, če si dovolj želi in se za to potrudi. A za osebe s posebnimi potrebami je to morda nekoliko težje, saj imajo v današnji družbi, žal, manj možnosti. Velik korak je današnje odprtje zaposlitvenega centra Atelje 21 v središču Ljubljane. V njem bodo združevali zaposlitev v gostinstvu in trgovini, likovni salon in posebne vrste center za druženje oseb z Downovim sindromom.