V srednje šole so se vrnili tudi preostali dijaki

Tudi v srednjih šolah je znova bolj živahno, saj se je po skoraj petih mesecih pouka na daljavo v šole vrnila približno polovica dijakov od prvega do tretjega letnika, ki so se pridružili dijakom zaključnih letnikov, ki se v šoli izobražujejo že od sredine februarja. V zraku je bilo čutiti veselje in navdušenje, da so znova v šoli, ter tudi zaskrbljenost, ali so med šolanjem na daljavo usvojili dovolj znanja, ki ga bodo kmalu začeli preverjati s testi. V srednjo šolo za strojništvo v Škofji Loki se je danes vrnilo 200 dijakov prvih letnikov, ostali se šolajo od doma, prihodnji teden se zamenjajo.

