V srednjem veku pijača kmetov, v 19. stoletju najljubša pijača ruskih carjev

Ko govorimo o najbolj nenavadnih, ne moremo mimo posebnega muzeja v ruskem Sankt Peterburgu. V celoti je posvečen eni od ruskih znamenitosti, ki je ne gledamo, pač pa okušamo, a le če smo dovolj stari in še takrat ne smemo pretiravati. Seveda, o ruski vodki teče beseda. V tudi med domačini priljubljenem muzeju izveste marsikaj, tudi to, da nimajo vsi Rusi težav z alkoholom, kot je stereotipno mišljenje. In če je najboljši muzej tisti, ki združi preteklost s sedanjostjo, muzeju vodke na koncu uspe tudi to.