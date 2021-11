Ljubljanski učenci in dijaki dobili posebno PCR-testirno točko v Stožicah

Zaključili so se prvi dnevi samo testiranja v šolah. Koliko učencev je prišlo v šole in koliko jih je ostalo doma, še ni znano, naj pa bi si nekaj staršev od srede premislilo in šolam naknadno dalo soglasje za samotestiranje otrok. Je pa že znan sredin rezultat testiranj otrok. Med zdravimi otroki, ki so prišli k pouku, je bilo 300 učencev pozitivnih na koronavirus. 300, ki bi sicer nič hudega sluteč ostali pri pouku in nehote širili virus, pa se je prav zaradi samotestiranje veriga okužb prekinila, šole pa tako lažje ostajajo odprte.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:29 audio-control-play-line Iz SVETA: PCR točka v Stožicah 01:43 audio-control-play-line Iz SVETA: 300 učencev pozitivnih icon-chevron-left icon-chevron-right