V Sredozemlju nastaja medikan, ki bi 'lahko ogrožal življenja'

Ciklon, ki bi se lahko do konca tedna razvil v orkan druge stopnje, naj bi spremljale velike količine dežja in močan veter, poroča meteorološki portal Severe Weather Europe. Glede na zadnje napovedi naj bi v soboto zvečer zadel Kreto, v nedeljo pa jugozahod Turčije, kjer bi lahko povzročil hude poplave. Vremenoslovci zato že svarijo, da bi lahko neurje "ogrožalo življenja".

Po napovedih naj bi na jugu Grčije, otokih ob Egejskem morju, Kreti in delu Turčije zapihali vetrovi s hitrostjo 150 kilometrov na uro, ki naj bi jih spremljale močne padavine. Kritično obdobje naj bi trajalo do 48 ur, hitrost vetra pa sicer naj ne bi presegla 135 kilometrov na uro, saj je Sredozemsko morje relativno majhno in zaprto, zato vetrovi tudi nimajo veliko manevrskega prostora, da bi se jačali. Meteorologi pravijo, da bodo pot in moč neurja lahko z večjo gotovostjo napovedali v prihodnjih 36 urah.

Čeprav mediteranski orkani nosijo ime "orkani" pa se po uničujoči moči običajno ne morejo kosati s tistimi, ki se razvijejo na Atlantiku in Tihem oceanu. Vseeno so nevarni. Nazadnje je takšen medikan leta 2017 v Grčiji povzročil hude poplave in vzel 20 življenj.

Po zadnjih napovedih naj bi neurje obšlo Jadran, če bi prišlo do spremembe poti, pa bi bila mogoča ponovitev scenarija iz leta 2008, ko je neurje Faust prizadelo južno Dalmacijo.

Strokovnjaki sicer svarijo, da bodo zaradi klimatskih sprememb neurja vse bolj pogosta.