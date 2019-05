V Šrilanki po napadih na muslimane uvedli policijsko uro

Po velikonočnih terorističnih napadih v Šrilanki, v katerih je bilo ubitih 258 ljudi, so oblasti ponovno uvedle policijsko uro zaradi povečanega nasilja nad muslimani in njihovo lastnino. Policija je sporočila, da so bili napadi posledica podžigajočih in lažnih sporočil na družbenih medijih. Potem ko je v nedeljo in danes v več mestih na severozahodu države prišlo do napadov na muslimane, so oblasti danes blokirale Facebook, WhatsApp, YouTube in Instagram. Policija se je danes odločila, da bo od torka policijska ura po vsej državi veljala od 21. do 4. ure.

Sprva so policijsko uro uvedli v okrajih Puttalam, Kurunegala in Gampaha, potem ko je jezna množica pod vodstvom skupin kristjanov v nedeljo in danes napadla več trgovin v lasti muslimanov in več mošej. Po zadnjih podatkih je to nasilje že zahtevalo smrtno žrtev. Gre za 45-letnega muslimanskega moškega, ki so ga po navedbah policije pretepli do smrti. Umrl je kmalu potem, ko so ga zaradi poškodb pripeljali v bolnišnico. Novico o njegovi smrtni so objavili po uvedbi policijske ure.

Po podatkih policije je napad množice na trgovino v lasti muslimana v kraju Chilaw v nedeljo sprožila objava lastnika trgovine na Facebooku "ne smejte se, nekega dne boste jokali", lokalni kristjani pa so to razumeli kot opozorilo pred napadom. Njegovo trgovino so uničili, bližnjo mošejo pa razdejali. Policija je nato drhal razgnala s streljanjem v zrak, a se je nasilje razširilo v druge kraje.