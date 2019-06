V Šrilanki zaposlili rablja z 'močnim moralnim značajem'

Na zaposlitveni oglas za"rablja z močnim moralnim značajem" , ki so ga objavili februarja, se je odzvalo več kot 100 kandidatov. Prijavili so se lahko zgolj moški državljani, stari med 18 in 45 let, katerih odlika je med drugim tudi ta, da so "mentalno močni".

Državni medij Daily News je poročal, da sta se na razpis prijavila tudi dva Američana in dve ženski.

Tiskovni predstavnik tamkajšnjega urada za zapore pa je razkril, da bosta morala izbrana kandidata opraviti tudi končno usposabljanje, ki bo trajalo približno dva tedna.

Smrtne kazni niso izvajali že več kot 40 let

Zadnji državni rabelj je sicer službo obesil na klin pred petimi leti. Odločujoče je bilo razburjenje, ki ga je doživel, ko je prvič od blizu videl vislice.

Šrilanški predsednik Maithripala Sirisena je dejal, da so se za obnovitev smrtne kazni odločili zato, ker želijo v državi omejiti trgovino z drogami. V državi sicer za posilstvo, trgovino z drogami in umore velja smrtna kazen, ki pa je od leta 1976 niso izvajali.

Politični analitiki so prepričani, da bo ta odločitev le še povečala predsednikovo priljubljenost v času pred volitvami, ki bodo potekale enkrat do konca leta.

"Podpisal sem smrtne obsodbe štirih kaznjencev," je sporočil Sirisena. "Njim tega še nihče ni povedal. Ne želimo objavljati imen, ker bi to lahko vodilo v nemire v zaporih," je dodal.

Po njegovih besedah je trenutno v državi 200.000 odvisnikov od drog, kar 60 odstotkov kaznjencev pa je zaradi trgovine z njimi v zaporu.

Obsodbe odločitve: 'Pretreseni smo in ogorčeni'

Odločitev šrilanških oblasti je že obsodila tudi EU skupaj z Združenim kraljestvom, Francijo in Norveško."Smrtna kazen je kruta, nečloveška in ponižujoča. EU nedvomno nasprotuje njeni uporabi v vseh okoliščinah in primerih," so navedli v uradni izjavi. "Čeprav šrilanške oblasti izpostavljajo potrebo po zmanjševanju kaznivih dejanj, povezanihi z drogami, pa študije kažejo, da smrtna kazen ni zadostno sredstvo odvračanja od kaznivih dejanj."

Odzvali so se tudi v organizaciji Amnesty International. Kot so navedli, so "pretreseni in ogorčeni" nad predsednikovim naznanilom. Izpostavili so tudi, da so bile pretekle usmrtitve zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, nezakonite, ker niso dosegle praga "najhujših kaznivih dejanj", kamor se uvršča, na primer, načrten umor.

"V času, ko so druge države spoznale, da so potrebne reforme politik nadzora nad drogami in sprejemajo ukrepe za zmanjšanje uporabe smrtne kazni, se Šrilanka temu upira," je poudaril Biraj Patnaik iz organizacije Amnesty International. "Ta odločitev bo imela uničujoč vpliv na mednarodni ugled države. Upamo, da bo predsednik Sirisena ponovno preučil svojo odločitev," je zaključil.