Že tretje uhajanje plina na Gorenjskem

Prebivalci Britofa so več tednov pred eksplozijo opozarjali na vonj po plinu, a zgodilo se ni nič. Kriminalistična preiskava poteka, vrednost plina v zemljini pa je že padla in kmalu bodo lahko znova odprli cesto. Uhajanje plina je prestrašilo tudi prebivalce naselja Za jezom v Tržiču, kjer že ugotavljajo, kaj je botrovalo uhajanju plina. Zaradi predrte plinske cevi pa so v Orehovljah evakuirali deset ljudi.

