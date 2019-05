V stanovanju žrtve, ubite s samostrelom, našli še dve ženski trupli

Potem ko je nemška policija v hotelski sobi na Bavarskem odkrila tri trupla, 30- in 33-letni ženski ter 53-letnega moškega, je v nadaljevanju preiskave v stanovanju ene od žrtev našla še dve trupli. Preiskava, ki se je tako še dodatno zapletla, je v teku.

Nemška policija je med preiskavo nedeljske najdbe treh trupel, ki so jih našli ustreljene s samostrelom v hotelski sobi na Bavarskem, v stanovanju ene od pokojnih v mestu Gifhorn blizu Hannovra našla še dve ženski trupli, je sporočilo javno tožilstvo. Kot smo že poročali, je hotelsko osebje v nedeljo v mestu Passau v hotelski sobi našlo tri trupla, ustreljena s samostrelom, in dva samostrela. Šlo je za 53-letnega moškega in dve ženski, stari 30 in 33 let.

Prestreljena s puščicami ležala v postelji Sobo so najeli v petek. Upravitelj hotela je dejal, da so bili vsi trije Nemci, ki so nameravali ostati tri dni, ter da niso naročili zajtrka. Drug gost hotela, ki je bil tam na krajšem oddihu, je za lokalni časnik Passauer Neue Presse povedal, da je bila noč popolnoma tiha. Tiskovni predstavnik policije je sicer povedal, da zaenkrat ni dokazov, ki bi namigovali, da je v hotelsko sobo vstopil še nekdo.

