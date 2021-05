V Steklarni Hrastnik zaposlujejo upokojence

"Mesečna pokojnina je 740 evrov. Finančno bi prišel skozi, ampak brez dela bi bilo težko. Rad delam in ne morem, da bi popoldne v zrak gledal, to mi ne gre," je povedal upokojenec Miroslav Peternel, ki je 10 let v pokoju, na deponiji v Šenčurju pa trikrat tedensko skrbi za pravilno sortiranje odpadkov. Kljub temu, da hujše potrebe po zaslužku ne čuti, mu delo in prilagojen delovnik ugajata. "Z delom sem kar zadovoljen in tudi ljudi moram pohvaliti. Ob torkih in petkih delam po sedem ur, ob sobotah pa pet in mi kar gre," je svoj urnik opisal Peternel.

Povprečni upokojenec ima v Sloveniji od 500 do 1000 evrov mesečne pokojnine, kar je za vse življenjske stroške bolj malo. Kljub nizkim pokojninam pa denar za starostnike ni edina motivacija, pogosto si želijo le gojiti stare delovne navade in občutek po vključenosti.

Upokojenci so zanesljivi in pridni sodelavci

Povpraševanje po delu starostnikov je v lokalnih skupnostih veliko, na kar so se odzvali tudi v Steklarni Hrastnik, kjer so pred kratkim zaradi povečanega obsega proizvodnje razpisali več delovnih mest za dela željne upokojence. "V preteklosti smo delo upokojencem že ponudili in izkazali so se kot delavni, aktivni in zelo zanesljivi sodelavci. Steklarna Hrastnik se je s takšno obliko zaposlitve odzvala na potrebe lokalnega okolja,"je povedal Sebastjan Ledinek iz Steklarne Hrastnik.

Delo v steklarni zahteva dober vid, koordinacijo rok in vzdržljivost ob višjih temperaturah. Kljub temu, da služba poteka ob večjih strojih, ga ne skrbi, da bi delo lahko ogrožalo zdravje in varstvo upokojencev. "Pred nastopom dela opravijo vsa potrebna izobraževanja in zdravniške preglede. Upokojenci pa za delo potrebujejo ročne spretnosti ter delovne navade, ki pa jih vsekakor imajo," je pojasnil Ledinek.

Upokojenci si prav gotovo zaslužijo dostojno pokojnino, pa tudi pravico do dodatnega dela, če so ga sposobni in si ga želijo opravljati. Čeprav najstarejši niso več najbolj okretni, še zdaleč ne pomeni, da so za staro šaro.