V številnih mestih po Libanonu odjeknile nove eksplozije

Kot v kakšnem akcijskem filmu se slišijo novice o koordiniranem napadu v Libiji in v delih Sirije, kjer je v razmaku ene ure eksplodiralo več tisoč pozivnikov, ki jih večinoma uporabljajo pripadniki proiranskega gibanja Hezbolah. Vsaj 12 ljudi je umrlo, med žrtvami sta tudi dva otroka. Približno 2.800 je ranjenih. Svet so obkrožili posnetki varnostnih kamer, ki prikazujejo, kako so žrtve nekaj sekund pred detonacijo prejele sporočilo na pozivniku. Hezbolah je že priznal, da so pozivniki pripadali različnim enotam gibanja, za usklajen masovni napad, kot ga svet ne pomni, pa krivijo Izrael in napovedujejo maščevanje. Odgovornosti za napad uradno ni prevzel še nihče. Libanonci so prepričani, da gre za delo izraelskega Mosada, ZDA so vpletenost že zanikale. Glavna vprašanja so: kdaj, kje in kako je bil eksploziv podtaknjen v več tisoč pozivnikov tajvanske znamke, ki naj bi jih izdelali na Madžarskem?