V Stožicah nova zelenica, prihaja Cristiano Ronaldo

V Slovenijo prihaja nogometni superzvezdnik Ronaldo. S portugalsko reprezentanco se bo v torek v Stožicah pomeril s Kekovo izbrano vrsto, za to nogometno poslastico pa je čisto na novo pripravljena tudi zelenica. Niso še namreč povsem pozabljeni prizori iz lanske jeseni, ko so morali razmočeno igrišče na tekmi med Olimpijo in Lillom sušiti kar z brisačami. Kaj takega se ne bo več ponovilo, zagotavljajo organizatorji.