V streljanju na festivalu česna štirje mrtvi, vključno z napadalcem

Zaključek festivala česna v kraju Gilroy, ki leži 48 kilometrov južno od mesta San Jose v Kaliforniji, je minil v znamenju streljanja.

Vodja tamkajšnje policije Scot Smithee je potrdil, da so po zadnjih podatkih umrli najmanj štirje, vključno z napadalcem. Policisti so se namreč kmalu po začetku streljanja spopadli z napadalcem in ga ubili.

Policija pa medtem še vedno išče možnega drugega osumljenca, pri čemer pa še vedno nimajo jasnih informacij o tem, ali je slednji prav tako streljal v množico ali zgolj pomagal napadalcu.

"Na podlagi pričevanj ljudi smo prepričani, da je na nek način sodeloval še en posameznik. Samo ne vemo, na kakšen način," je na novinarski konferenci dejal Smithee.

Na kraj dogodka so prispeli ob 17.41 uri po lokalnem času. Tja je bilo napotenih tudi več kot ducat reševalnih in gasilskih enot.