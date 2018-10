V streljanju umrl policist, šest je ranjenih

V ameriškem mestu Florence, v Južni Karolini, je moški ustrelil sedem policistov, eden je poškodbam podlegel, poroča CNN. Dogodek se je zgodil v sredo, kot so sporočili s policije, pa sta namestnika policijskega šerifa izvajala hišno preiskavo, ko je moški začel streljati.

Tiskovni predstavnik Mike Nunnje dejal, da se je strelec nato zaprl v hišo z otroki in tam vztrajal dve uri. Ostali policisti so bili ranjeni potem, ko so prišli na pomoč kolegoma. ’’Policisti so prišli tja, nevedoč, kakšno in koliko orožja ima osumljenec … Mislili so, da gre za običajno hišno preiskavo’’, je povedal policijski šerif Kenney Boone in dodal, da je osumljenec v priporu.

’’Streljal je vsepovsod. Bil je na taki lokaciji, da je imel pregled daleč naokoli in to je bila njegova prednost,’’ je še povedal Boone. V zasedi so bili ranjeni trije policisti in trije namestniki, njihovo stanje pa še ni znano.

Pod streli je umrl policist Terrence Carraway, ki je pred kratkim prejel priznanje za 30 let služenja ljudstvu. Tiskovni predstavnik mesta Florence, John Wukela, je povedal, da gre za tragičen dogodek v zgodovini policije, šef policije Allen Heidlerpa je povedal, da je bil umrli njegov dober prijatelj, ki ga je poznal 30 let. ’’Molite za družino, ki je izgubila najbolj pogumnega policista, kar sem jih kdaj poznal,’’ je pozval.

Na dogodek se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki se je med drugim zahvalil policistom za njihovo delo.