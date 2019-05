V streljanju na ameriški šoli ubit dijak, več je ranjenih

Napadalca nista bila identificirana. Oblasti so sporočile, da bodo preiskale njuna domova in vozila.

"Ko so policisti vstopili v šolo, so se v ozadju še vedno slišali streli," je dejal. "Verjamem, da je hitra odzivnost policije pomagala preprečiti še več smrti."

Kot je sporočil tamkajšnji šerif Tony Spurlock , sta učenca, eden izmed njiju je mladoletnik, vstopila v šolo in pričela streljati v dveh razredih. Nekaj minut kasneje je na kraj prispela policija, ki je po boju napadalca razorožila in aretirala.

"Žal so tej skupnosti nasilna dejanja dobro poznana," je dejal predstavnik Bele hiše Judd Deere . Predsednik Donald Trump je seznanjen s situacijo in je v stiku z lokalnimi oblastmi, je še zapisal.

Streljanje se je zgodilo na javni šoli Stem School Highlands Ranch, katero obiskuje več kot 1.850 učencev, in sicer osnovnošolci, dijaki in predšolski otroci. Šola je nekaj kilometrov oddaljena od Columbine High School, ki je pred tremi tedni zabeležila 20. obletnico strelskega napada, v katerem je umrlo 13 ljudi.

Eden izmed učencev Christian Paulson je za lokalne medije povedal, da je bil v prostoru za učenje, ko je videl otroke, kako tečejo in kričijo: "Strelec!" "Spraševal sem se, ali sanjam. Tekel sem za svoje življenje, bil sem popolnoma brez sape," je še dejal.

Rocco DeChalk, ki živi blizu šole, je medijem povedal, da je veliko učencev letelo mimo njegove hiše. Kot je dejal, je videl dečka, ki je bil ustreljen v hrbet.

Najstnica na obletnico masakra načrtovala napad

Koloradske oblasti so sicer aprila letos izvedle obširno iskalno akcijo. Iskali so nevarno 18-letno Sol Pais, ki je bila obsedena z masakrom na srednji šoli Columbine pred 20 leti.Ravno na obletnico je iz Floride pripotovala v Denver in načrtovala napad. Oblasti so za dva dni zaprle vse šole v mestu. Najstnico so na koncu našli mrtvo.