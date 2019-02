Eden od zaposlenih ustrelil direktorja, nato pa še sebe

V zgradbi Avto-moto zveze Srbije (AMSS) v Beogradu so odjeknili streli. Eden od zaposlenih je streljal na direktorja zveze Mirka Butulija, nato pa sodil še sebi, poročajo tamkajšnji mediji.

Medtem ko N1 poroča, da je Butuli na urgenci, kjer se borijo za njegovo življenje, Večernje novosti pišejo, da je umrl.

Napadalec naj bi bil generalni sekretar Predrag Đurđev, ki naj bi proti njemu ustrelil več strelov, nato pa ubil še sebe.

Še eno dekle se je poškodovalo, ko je skočilo skozi okno.

Policija je bila o streljanju na Ruzveltovi ulici obveščena okoli 14.40. Ogled poteka, na kraju dogodka so tudi reševalci.

"P. Đ. je večkrat ustrelil v smer M. B. in ga hudo poškodoval. Zatem je P. Đ. storil samomor, M. B. pa so odpeljali v bolnišnico," so sporočili iz notranjega ministrstva.

Več sledi.