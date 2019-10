V streljanju v Kansasu ubite štiri osebe, več je ranjenih

Ameriška policija je sporočila, da so v streljanju zgodaj zjutraj v enem izmed baru v mestu Kansas City v ameriški zvezni državi Kansas umrle štiri osebe, pet je ranjenih.

Policija je obvestilo o streljanju v baru Tequilla KC prejela okoli 1.27 ure po lokalnem času. Ko so prišli na kraj dogodka, so v baru našli štiri trupla, pet ranjenih oseb pa so odpeljali v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je njihovo zdravstveno stanje stabilno.

Žrtve še niso identificirali, osumljenec pa je na begu.

"Nimamo dovolj dobrega opisa osumljenca, niti ne vemo, če je bilo strelcev več," je za medije dejal predstavnik policije. Na kraju zločina policija zdaj preverja posnetke nadzornih kamer, ki bi lahko pojasnili, kaj se dogajalo v baru v času streljanja.