V strelskem napadu ubite tri ženske

Italijo pretresa strelski napad v Rimu. Ubite so bile tri ženske, še štirje ljudje so ranjeni. Ena oseba se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Med žrtvami strelca je tudi prijateljica italijanske premierke Georgie Meloni. V eni od sob lokala na severu italijanske prestolnice je ravno potekal sestanek odbora stanovalcev bližnjega bloka, ko je v prostor vstopil 57-letni moški. Iz žepa je potegnil pištolo in začel streljati na ljudi za omizjem. Strelca, ki so ga do prihoda policije obvladali drugi obiskovalci lokala, so aretirali in je v priporu. Povod za dejanje pa naj bi bil spor s stanovalci bloka.