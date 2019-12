V strelskem spopadu med mamilarskimi karteli in policijo 20 mrtvih

Na severu Mehike je v spopadih med člani mamilarskega kartela in varnostnimi silami umrlo 20 ljudi. Skupina oborožencev je v soboto v mestu Villa Union okoli 65 kilometrov od meje z ZDA začela streljati na tamkajšnje zgradbe javne uprave. Vojska in policija sta odgovorili z operacijo, ki je trajala do nedelje.

"Ubitih je bilo 14 kriminalcev (...), med opravljanjem svojega dela so umrli štirje policisti, življenje pa sta izgubila tudi dva civilista, ki so ju zajeli kriminalci in ju ubili," je v nedeljo pojasnil guverner zvezne države Coahuila Miguel Angel.