V strmoglavljenju helikopterja v Franciji umrli trije reševalci

V nedeljo zvečer so blizu Marseilla v strmoglavljenju helikopterja umrli trije reševalci, ki so hiteli na pomoč ljudem, ujetim v hudih poplavah, ki so prizadele jug Francije, je sporočilo francosko notranje ministrstvo.

S helikopterjem EC145 so med reševalnim in izvidniškim poletom izgubili radijski in radarski stik, poroča Guardian. Ob 1.30 zjutraj so trupla reševalcev našli blizu mesta Rove, je v izjavi za javnost potrdil notranji minister Christophe Castaner."V času, ko se Francija pripravlja, da se pokloni 13 vojakom, ki so umrli na misiji v Maliju, je naša država izgubila tri junake, ki so dali svoje življenje za zaščito Francozov."

Francosko mediteransko obalo je v zadnjem tednu prizadelo močno deževje, ki je povzročilo hude poplave. Samo v nedeljo sta v poplavah umrli dve osebi, skupno je življenje izgubilo že šest oseb. Za celotno regijo je razglašen rdeči alarm, poplave so povzročile ogromno težav v železniškem prometu, odpovedane so bile številne športne tekme in kulturne prireditve.