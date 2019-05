V študentskem kampusu v Indiani odjeknili streli

Po prvih informacijah so bili na zabavi, le tri minute stran od univerze, študentje in domačini. Policisti so sicer še dopoldne zasliševali okoli 30 oseb, vendar pa povod za streljanje še ni znan. Policisti javnosti prav tako ne razkrivajo, kdo je strelec, naj bi pa bil v pridržanju, poročajo tuji mediji.

Policisti so bili o streljanju obveščeni okoli 1. ure zjutraj po lokalnem času. Po navedbah pristojnih je bilo ustreljenih sedem oseb. Pri tem so najmanj tri osebe utrpele hude poškodbe, je dejal vodja tamkajšnjih policistov Joe Winkle . Šest ranjenih so prepeljali v bližnjo bolnišnico, eno huje ranjeno osebo pa s helikopterjem v bolnišnico v Indianapolis.

Policisti so bližnje prebivalce dopoldne opozarjali, naj se izogibajo predelu, kjer je prišlo do streljanja. Kasneje so se oglasili tudi na univerzi, kjer so dejali, da grožnje ni več in da lahko študentje nadaljujejo z običajnimi aktivnostmi.

"Rad bi pohvalil vse policiste, ki so se takoj odzvali in preiskujejo ta izjemno nevaren incident," je dejal župan Muncie Dennis Tyler. "Naše misli in molitve so z žrtvami in njihovimi družinami. Organi pregona bodo opravili temeljito preiskavo in upam, da bo pravici zadoščeno."