Slovenci v tekmovanju za najboljšega učitelja, glavna nagrada zelo bogata

Se spomnite svojega najljubšega učitelja? Kaj je tisto, kar ga je naredilo posebnega, dobrega, človeškega? Vsak seveda na učitelja gleda s svojimi očmi, zato odločitev o tem, kdo je res najboljši učitelj, ni preprosta. In tekmovanju za najboljšega učitelja sveta se je letos priključilo tudi pet slovenskih učiteljev, glavna nagrada pa dobrih 800 tisoč evrov. Kdo so in kaj jih dela posebne?