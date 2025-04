'V svetu emancipiranih žensk prevzemamo še toliko več vlog, kar ni lahko'

Ste svoji mami danes voščili ob njenem prazniku? Danes praznuje nekaj manj kot 700 tisoč mater, med katerimi je okoli 40 odstotkov takih, ki so rodile dvakrat. Z dvema mamama, 37-letno Marjeto in 49-letno Katjo, smo ugotavljali, da so slovenske mame z dvema otrokoma med najbolj delovno aktivnimi v Evropi. Biti mama in hkrati skrbeti zase ter za svojo kariero je danes težko, čeprav so to ena najlepših nalog. Prav tako je za starše vedno težje skrbeti za najstnike ob hitrem razvoju tehnologije.