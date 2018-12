V Sydneyu zaradi razpoke evakuirali prebivalce stolpnice

"To je velika stavba in ključno je, da je varnost stanovalcev na prvem mestu," je dejala predstavnica policije Julie Boon ."Vsako prizadeto nadstropje preverjajo inženirji, ki bodo odločili, ali in kdaj se bodo lahko ljudje vrnili v svoje domove," je dejala.

Za stanovalce stolpnice Opal Tower v Sydneyju se je božično praznovanje začelo kot prava nočna mora. Okoli 14.35. ure po lokalnem času so namreč nekateri stanovalci zaslišali grozljivo pokanje in o tem obvestili policijo. Sledila je takojšnja evakuacija vseh stanovalcev iz 36-nadstropne stolpnice, ki je bila zgrajena pred kratkim. Na cesti se je tako tik pred božičem znašlo okoli 3000 ljudi.

Gasilci, reševalci in inženirji so v sodelovanju z arhitekti stolpnice in vodji gradbenih del pregledali celotno stolpnico in na desetem nadstropju dejansko odkrili veliko razpoko v eni izmed notranjih sten. Stolpnica naj bi se zaradi tega premaknila za enega do dveh milimetrov, je pojasnil policijski detektiv Philip Rogerson, vendar naj se od takrat ne bi več premikala.

Oblasti so 51 stanovanjskih enot razglasile za nevarne za bivanje, v stolpnici je sicer 392 stanovanjskih enot.

Stanovalci tistih stanovanj, za katere so strokovnjaki ugotovili, da so varna, so se lahko kmalu po polnoči vrnili v domove. Vendar tisti nesrečniki, ki so doma v najbolj ogroženih 51 stanovanjih so se lahko v stanovanja v spremstvu vrnili le za kratek čas, da so vzeli svoje stvari. Za prebivalce so zagotovili začasno nastanitev, večina si je sicer prenočišče našla sama.