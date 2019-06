V tekmo za predsednika Hrvaške vstopil pevec Miroslav Škoro

Priljubljeni hrvaški pevec Miroslav Škoro se podaja v boj za Pantovčak. Na svojem Facebook profilu je objavil video z naslovom: "Miroslav Škoro - volitve za predsednika Republike Hrvaške". Medtem so kandidaturo že najavili Zoran Milanović, Ivan Pernar in Mislav Kolakušić.

Svetovni trend kandidatur poslovnežev, glasbenikov in humoristov za politične položaje se nadaljuje. Tudi na Hrvaškem, kjer bodo konec leta izbirali predsednika. Odločitev za predsedniško kandidaturo je Miroslav Škoro sporočil na svojem Facebook profilu. "Srž mojega programa je zavezništvo z narodom, v nasprotju z vladavino strankarskih elit. Želim postati ljudski predsednik in samo vam bom polagal račune," je povedal Škoro. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so mu na kakršen koli način - s pisanjem, pogovori, nagovarjanjem in dejstvi - pomagali pri sprejemanju končne odločitve.

Škoro, ki bo konec meseca dopolnil 57 let, je najprej diplomiral na Ekonomski fakulteti v Osijeku ter nato še leta 2017 doktoriral na temo Modeli upravljanja in razdelitve prihodkov glasbene industrije v okoliščinah digitalizacije. Med letoma 1995 in 1997 je opravljal dolžnost generalnega konzula Republike Hrvaške na Madžarskem. Leta 2007 je na listi stranke HDZ kandidiral na parlamentarnih volitvah in bil izvoljen v sabor. Poslanski plači se je odrekel v korist pediatrične klinike v osiješkem kliničnem centru, a je že po osmih mesecih odstopil s položaja poslanca.

Podporo Škoru, ki je v glasbeni karieri izdal 11 solo albumov, je izrazilo že nekaj hrvaških javnih osebnosti. Med njimi tudi Mate Radeljić, nekdanji svetovalec Kolinde Grabar Kitarović ter televizijski voditelj Velimir Bujanec.

Kdo so Škorovi tekmeci? A Škoru v predsedniški tekmi ne bo lahko. Nekdanji predsednik vlade Zoran Milanović je pred dnevi potrdil, da se vrača v politiko ter da bo kandidat SDP na prihajajočih predsedniških volitvah."Želim postati predsednik moderne, napredne, radovedne in odprte Hrvaške. To je čas sprememb in Hrvaška je trenutno v stanju, ki je popravljivo. Želim pokazati strast in ljubezen do služenja državi,"je povedal Milanović.

Nekdanji premier Zoran Milanović napoveduje vrnitev v politiko. FOTO: AP

Kandidaturo sta uradno napovedala še dva kandidata, in sicer Mislav Kolakušić ter Ivan Pernar. Kolakušić je kandidaturo napovedal že po evropskih volitvah, medtem ko je Pernar vstop v tekmo za predsednika oznanil po izstopu iz stranke Živi zid. Pa Kolinda Grabar Kitarović? "Pričakujem kandidaturo predsednice. Najti mora pravi trenutek, HDZ-jevci pa jo morajo pričakati odprtih rok," je povedal predsednik stranke Andrej Plenković ob 30. obletnici ustanovitve HDZ.