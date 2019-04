V Teksasu usmrtili belega nacionalista, obsojenega za zločin iz sovraštva

Enega od treh moških, ki so leta 1998 hladnokrvno umorili temnopoltnega Jamesa Byrda, so 20 let po zločinu usmrtili v zaporu v Teksasu. John William King je prvi belec v Teksasu, ki so ga obsodili na smrtno kazen za umor temnopolte osebe.

John William King, Lawrence Russell Brewerin Shawn Allen Berry so leta 1998 šokirali ameriško javnost, potem ko je ta izvedela podrobnosti njihovega okrutnega umora, ki ga je policija obravnavala kot zločin iz sovraštva. V zgodnjih urah 7. junija 1998 v Jasperju v Teksasu so King, Brewer in Berry na poti z zabave napadli temnopoltega 49-letnegaJamesa Byrda, ga privezali na zadnji del tovornjaka in ga vlekli za seboj nekaj kilometrov, dokler ni ta umrl. Policija je našla dele Byrdovega telesa pred cerkvijo v predmestju, med iskanjem dokazov pa so odkrili vžigalnik z oznako "KKK" in Kingovim vzdevkom "Possum", kar je vse tri moške postavilo na kraj zločina.

49-letnega Jamesa Byrda so trije moški najprej pretepli, nato privezali na tovornjak in vlekli za seboj več kilometrov, dokler ni ta umrl. FOTO: AP

Med sojenjem je tožilstvo predstavilo več dokazov, ki so podrobno opisovali sovraštvo do temnopoltih ljudi. King je pripadal skupini belih nacionalistov, ki je ugrabljala in morila temnopolte ljudi. Na koncu ga je velika porota po dveh urah razpravljanja obsodila na smrt. Zvezna država Teksas je zaradi ogorčenja javnosti po obsodbi sprejela zakon o kaznivih dejanjih, ki jih motivirajo rasa, vera, spolna usmerjenost, invalidnost. King je sicer ves čas trdil, da je nedolžen, njegovi odvetniki pa ga naj ne bi ustrezno zastopali.

John William King. FOTO: AP