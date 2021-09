V Teksasu začel veljati zakon, ki prepoveduje splav šest tednov po zanositvi

V Združenih državah Amerike so ženske pravico do splava dobile leta 1973. Zvezna država Teksas pa se je v sredo pozno zvečer odločila, da to pravico, po skoraj pol stoletja, svojim državljankam ponovno odvzame. Država je namreč sprejela zakon, ki ženskam prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti v trenutku, ko je mogoče zaznati srčni utrip zarodka. To se navadno zgodi v šestem tednu nosečnosti, kar je zelo zgodaj, ko večina žensk običajno sploh še ne ve, da so noseče. Tako je v Teksasu trenutno v veljavi najstrožji zakon proti splavu v celotni ZDA.