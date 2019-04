V terorističnem incidentu na Severnem Irskem ubita novinarka

Kot je povedal pomočnik načelnika policije Mark Hamilton , dogodek obravnavajo kot terorističen incident, odprli pa so tudi že preiskavo umora. Ena od novinark na prizorišču je povedala, da je strelec začel streljati proti policijskim vozilom, nakar je zadel 29-letno novinarko. Odpeljali so jo v bolnišnico, a je podlegla poškodbam.

Potem ko je policija v soseski izvedla več racij, je izbruhnilo nasilje. Neznanci so odvrgli molotovke in zažgali več vozil, v streljanju pa je bila ubita 29-letna novinarka Lyra McKee .

Izgredniki so zažgali več policijskih avtomobilom.

Kot je še povedala, se je streljanje odvijalo na območju, kjer živi veliko družin. "Ljudje so odšli na ulice, da bi videli, kaj se dogaja. Tam so bili otroci in najstniki, strelec pa je samo streljal naprej," je še dejala.

V sporočilu za javnost se je takoj odzvala podpredsednica irske stranke Sinn Fein Michelle O'Neill,ki je "pretresena in žalostna zaradi tragičnega dogodka". Kot je poudarila, je pri tem šlo za napad na celotno skupnost, mirovni proces in velikonočni mirovni sporazum.