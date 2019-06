V Tihem oceanu skoraj trčili ruska in ameriška vojaška ladja

Po navedbah ameriške flote se je ruski rušilec približal ameriški vojaški križarki na 15 do 30 metrov, s čimer naj bi ruska stran kršila pravila o varni plovbi. Ameriška ladja je namreč plula po zastavljeni poti z enako hitrostjo, ko je ruska ladja pospešila in se ji nevarno približala.

Rusi trdijo, da je moral ruski rušilec preprečiti trčenje

Ruska flota medtem trdi, da je ameriška vojaška križarka spremenila svojo smer in prekrižala pot ruskemu rušilcu, ki je moral potem izvesti manever, da je preprečil trčenje.

Ruska tiskovna agencija je še poročala, da se je tihomorska flota pritožila pri pristojnemu ameriškemu poveljstvu. Pritožbo pa je napovedala tudi ameriška stran, piše britanski BBC.

Pogosto obtoževanje

Strani se sicer pogosto obtožujeta nevarnih vojaških manevrov. Lani so ZDA objavile posnetek, na katerem rusko vojaško letalo nad Črnim morjem prestreže pot ameriškemu vojaškemu letalu. ZDA so trdile, da je bilo to neodgovorno, Rusija pa je pojasnila, da so želeli preprečiti vdor v ruski zračni prostor.