Liga prvakov: v torek se bosta na Camp Nouu pomerila večna rivala

Barcelona že dolgo ni bila tako slaba kot letos. Nazadnje so Katalonci sezono v španskem prvenstvu tako slabo začeli pred 33 leti. Nekoliko bolje jim kaže v Ligi prvakov, kjer so že uvrščeni v osmino finala, v torek pa jih čaka dvoboj s starim tekmecem. V Barcelono namreč prihajata Cristiano Ronaldo in njegov Juventus. Borbo za prvo mesto v skupini si boste lahko ogledali na Kanalu A, oči pa bodo uprte v Portugalca in njegovega večnega tekmeca Lionela Messija, ki v Barceloni ni zadovoljen.