V torek se otroci do 3. razreda vračajo v šolske klopi

V torek bodo tako šolo spet začeli obiskovati učenci prvih, drugih in tretjih razredov, med svoje vrstnike se vračajo tudi vrtčevski otroci. Najbolj jih verjetno veseli, da bodo spet videli svoje sošolce. Učitelji in učenci se bodo morali držati strogih omejitev, pouk pa bo potekal po tako imenovanem modelu C. To pomeni, da bo pouk potekal v homogenih skupinah, učenci enega razreda bodo predstavljali mehurček, ki se ves čas pouka ne meša med seboj z drugim mehurčkom. Ravnatelji pravijo, da so pripravljeni, ker so se na enak način vrnili nazaj v šolske klopi že lansko pomlad.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:55 audio-control-play-line Iz SVETA: Vračajo se tudi nekateri študenti 03:35 audio-control-play-line Iz SVETA: Odprtje šol za učence prve triade icon-chevron-left icon-chevron-right