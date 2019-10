V Veliki Britaniji v tovornjaku našli 39 trupel

V tovornjaku v industrijski coni Waterglade Industrial Park v britanski pokrajini Essex so našli 39 neidentificiranih trupel. Policija in reševalci so na kraj dogodka prispeli v zgodnjih jutranjih urah, poroča Sky News.

38 odraslih in enega najstnika so reševalci na mestu razglasili za mrtve. Policija je aretirala 25-letnega voznika tovornjaka iz Severne Irske, sumijo ga umora. Trenutno je v priporu.

Po besedah očividcev je na kraju dogodka več policijskih avtomobilov, ki zapirajo vse poti do industrijske cone.