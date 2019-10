Britance je prestreslo sporočilo policije, da so našli tovornjak z 39 trupli. Odkrili so jih v industrijski coni v britanski pokrajini Essex. Reševalci so vseh 39 lahko le razglasili za mrtve. Policija je v povezavi z odkritjem aretirala 25-letnega voznika tovornjaka, državljana Severne Irske, ki je na Otok prispel iz Bolgarije. Osumljen je umora in ostaja v priporu.