Med begom z območja trboveljske termoelektrarne huje poškodovan Madžar

V zgodnjih jutranjih urah, v petek, so imeli gasilci in reševalci v Trbovljah polne roke dela z dvema Madžaroma, ki sta poskušala preplezati 360 metrov visok trboveljski dimnik. A se je njun nevaren podvig končal, še preden se je zares začel. Med bežanjem se je namreč eden od njiju huje poškodoval in se trenutno zdravi v Splošni bolnišnici Trbovlje. Kako jima je sploh uspelo vdreti na varovano območje in kako pogosto se s takimi adrenalina željnimi ljudmi srečujejo upravitelji?