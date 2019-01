V trčenju helikopterja in manjšega letala sedem mrtvih

Petkovo trčenje helikopterja in manjšega letala nad ledenikom Rutor v italijanski dolini Aoste je zahtevalo sedem smrtnih žrtev. V petek so mediji sicer poročali o petih mrtvih, a so nato našli še dve trupli. Dve osebi sta medtem utrpeli hude poškodbe.

Na helikopterju so bili italijanski pilot, nemški gorski vodnik in štirje nemški turni smučarji. Vsi so v nesreči umrli. Med žrtvami je še ena oseba z letala, ki je priletelo iz Francije, na njem pa so bili učitelj letenja in dva mlada pilota. Državljana Švice in Francije, ki sta bila na letalu, sta utrpela hude poškodbe.

Trčenje se je po poročanju italijanskih medijev zgodilo tik po vzletu helikopterja, na katerem niso opazili, da manjše štirisedežno letalo pristaja. Po navedbah policije je francosko letalo na italijansko ozemlje priletelo, ne da bi o tem obvestilo italijansko zračno kontrolo.