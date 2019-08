V trčenju helikopterja in ultralahkega letala pet mrtvih

Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj pet ljudi, med drugim tudi otrok. Ultralahko letalo znamke Aeroprakt je poletelo z letališča Binissalem, na krovu pa sta bila dva španska državljana. Helikopter pa je vzletel z letališča Son Bonet. Na krovu so bile po zadnjih podatkih tri osebe, italijanski državljan in še dve osebi, med drugim tudi otrok.

Španski mediji poročajo o tragični nesreči, ki se je zgodila na španskem turistično priljubljenem otoku Majorka. Okoli 13.35 sta v zraku trčila helikopter in ultralahko letalo. Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, prikazujejo, da je letalo strmoglavilo na kmetijo v bližini mesta Inca na severu otoka.

Trenutno so na kraju nesreče reševalci in lokalna policija, še poroča španski časnik El Pais. Španski predsednik vlade Pedro Sanchez je družinam umrlih na Twitterju izrekel sožalje in poudaril, da budno spremlja dogajanje na Majorki. Vzrok nesreče še ni znan.