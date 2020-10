V DSO Zidani Most opravili preko 300 testov, pozitivnih je 44 oseb

Da bi čim prej zajezili širjenje koronavirusa, so v domu starejših občanov v Zidanem Mostu v praktično dveh dneh opravili nekaj več kot 300 testov. Testirali so vse oskrbovance, med katerimi je 35 pozitivnih, okuženih pa je tudi devet zaposlenih. Čez vikend so razširili rdečo cono v dve nadstropji, tja pa že namestili okužene stanovalce. Štirje so hospitalizirani v UKC Ljubljana, ostali pozitivni pa se počutijo dobro, pravi direktor Trubarjevega doma upokojencev in dodaja, da simptomov niso razvili.