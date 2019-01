V tunelu zgorel avtobus, ki je prevažal hrvaške dijake

Avtobus, na katerem je bilo 52 potnikov, od tega 48 dijakov, ki so se vračaki iz smučanja v Švici, je okoli 13. ure med vožnjo skozi švicarski predor Schallberg v mestu Ried-Brigue zajel ogenj. V požaru je vozilo docela zgorelo, a na srečo nihče od potnikov ni bil poškodovan. So pa hrvaški srednješolci ostali brez nekaterih osebnih stvari in dokumentov, zaradi česar jim je na pomoč priskočilo hrvaško veleposlaništvo v Švici.

V Arrivi Hrvaška poudarjajo: vozilo je bilo nazadnje pregledano 18. decembra

Neznanka pa trenutno še vedno ostaja vzrok požara, uradna preiskava nesreče namreč še vedno poteka. Medtem so se že oglasili iz avtoprevoznika Arriva Hrvaška ter za hrvaško Novo TV pojasnili, da je bilo na festivalu Knock Out Snow v Švici kar 15 njihovih vozil. "Vsak dan je na cestah 600 naših vozil, do sedaj nismo imeli nobenih težav. Vsa vozila redno vzdržujemo, poleg obveznih zakonskih inšpekcijskih pregledov opravljamo tudi stroge interne in skupinske tehnične preglede. V skladu z notranjimi pravili mora vsako vozili popoln tehnični pregled opraviti vsakih osem tednov. Zadnji pregled avtobusa, ki je zgorelo včeraj v Švici, je bil opravljen 18. decembra. Za tem pa je bilo vozilo tudi na rednem servisu pri zunanjem pooblaščenem izvajalcu. Poleg tega smo na vozilu tik pred potjo opravili še dodaten pregled. V okviru slednjega so bile z novimi zamenjane stare pnevmatike," so pojasnili in dodali, da je povprečna starost njihovih vozil 10 let.

Njihovi predstavniki pa so bili prisotni tudi na prihodu otrok v Split."Ves čas smo bili prisotni tudi na prizorišču nesreče in potnikom zagotovili vso potrebno podporo. 80 odstotkov prtljage smo uspeli rešiti. Vozila, potniki in prtljaga so zavarovani in bodo, v skladu z zakonskimi predpisi in zavarovalnimi policami, upravičeni tudi do odškodnin," so še dodali v Arrivi.