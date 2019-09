V Tuniziji potekajo predsedniške volitve

Tunizija, država, v kateri se je leta 2011 začela arabska pomlad, v veliki meri velja za edino, ki je iz vsearabske vstaje izšla kot zgodba o demokratičnem uspehu. Volitve so tam to nedeljo sklicali, potem ko je konec junija, pet mesecev pred iztekom mandata, v starosti 92 let umrl predsednik Essebsi.

V Tuniziji potekajo volitve predsednika države, ki so jih zaradi smrti prvega demokratično izvoljenega voditelja Bejija Caida Essebsija sklicali dva meseca prej, kot so načrtovali.

Essebsi, ki je predsedniški položaj zasedel po prvih demokratičnih volitvah, je veljal za gonilno silo stabilizacije v državi, ki jo pestijo socialni nemiri in gospodarsko ohlajanje ob 15,3-odstotni brezposelnosti in sedemodstotni inflaciji ter pritiskih mednarodnih posojilodajalcev, poleg tega pa še napadi džihadistov.

Za volitve je registriranih okoli 7,2 milijona ljudi, a večina volivcev je apatičnih, le tretjina jih glede na raziskave zaupa vladi. Nezaupanje se je v zadnjih letih pokazalo tudi v nizu protestov in stavk, na katerih so delavci iz različnih sektorjev terjali boljše plače in delovne razmere.

Med kar 26 predsedniškimi kandidati so med vidnejšimi premier Youssef Chahed, visok član islamističnega gibanja Ennahda Abdelfattah Morou, obrambni minister Abdelkarim Zbiditer podjetnik in medijski mogotec Nabil Karoui, ki pa so ga tako rekoč tik pred volitvami aretirali na podlagi obtožb o pranju denarja in utaji davkov.