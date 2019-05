V Tuniziji utonilo 65 prebežnikov

Čakajo na izkrcanje

Preživele so na tunizijsko obalo prepeljale tunizijske oblasti. Trenutno čakajo na dovoljenje za izkrcanje, eno osebo pa so odpeljali v bolnišnico. Kot so sporočile tunizijske oblasti, so se takoj, ko so bili obveščeni o nesreči ladje, odzvali na pomoč.

"To je tragičen in strašenopominna tveganja, s katerimi se še vedno soočajo tisti, ki poskušajo prečkati Sredozemlje," je v izjavi dejal Vincent Cochetel iz Združenih narodov. Nekatera poročila kažejo, da je bilo število ljudi na krovu še višje, zato bi se lahko število preminulih še povečalo, še poročaBBC.